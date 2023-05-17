Рекордное количество артистов из России приедет в Баку в рамках гастролей Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького (Владивосток), которые, напомним, пройдут с 1 по 9 июля на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Как сообщили # организаторы гастролей, в Баку прибудут свыше 150 актеров и представителей театра.

Российские артисты с нетерпением ждут выезда в Баку. Многие артисты предвкушают встречу с Баку, так как никогда не были в нашем городе. Также уже укомплектованы пять больших фур с декорациями, реквизитом и костюмами, которые на днях выдвинутся в Баку.

Актеры же приедут за несколько дней до начала спектаклей. В Баку их ждет насыщенная культурная и экскурсионная программа.

Напомним, что гастроли организованы в рамках «Года Гейдара Алиева» и в связи со 150-летием азербайджанского профессионального национального театра, при поддержке Правительства Приморского края России и министерства культуры Азербайджана.

Начало спектаклей — в 19:30. Справки по телефону: 012 493 00 63.

Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az (ссылки ниже).

Старейший академический театр драмы Дальнего Востока представит свои лучшие спектакли: «Мастер и Маргарита» (12+) – 1, 2 июля, Поминальная молитва» (12+) – 4 июля, «Иванов» — 5 июля, «Эдит и ее демоны» (12+) – 6, 7 июля, «Собака на сене» (12+) – 8 июля, «Крейсера» — 9 июля.