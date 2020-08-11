В Баку прибыла сербская делегация

Заместитель премьер-министра, секретарь Совета национальной безопасности, министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович прибыл в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АПА, 11 августа гостя приняли секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамиль Усубов и помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

«Между Сербией и Азербайджаном, являющимися стратегическими партнерами, существуют крепкие дружеские отношения».

После встречи Небойша Стефанович сказал журналистам, что между Сербией и Азербайджаном, являющимися стратегическими партнерами, существуют крепкие дружеские отношения.

Он выразил уверенность в том, что благодаря визиту в Баку и предстоящим здесь встречам, между двумя странами будет достигнуто сотрудничество на более высоком уровне.

Он выразил уверенность в том, что благодаря визиту в Баку и предстоящим здесь встречам, между двумя странами будет достигнуто сотрудничество на более высоком уровне.

«Наша цель – углублять сотрудничество не только в сфере безопасности, но и в других сферах. В ходе сегодняшней встречи мы обсудили сотрудничество в сфере безопасности, договорились об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом и других важных направлениях, провели обсуждения в сфере экономического сотрудничества. Верим, что сотрудничество в этой сфере можно еще более углубить. Дружественные отношения между президентами, правительствами и народами двух стран могут найти отражение и в сфере экономики. Мы удовлетворены деятельностью азербайджанских компаний, работающих в Сербии. Они работают очень эффективно. Верим, что это сотрудничество может быть расширено и для этого есть большой потенциал. Это сотрудничество может быть полезно для обеих сторон, и я верю, что оно еще более сблизит две страны», — отметил заместитель премьер-министра Сербии.