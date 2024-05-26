Глава администрации Тайваня Лай Циндэ намерен в понедельник провести встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

Об этом говорится в заявлении официального представителя офиса главы администрации острова.

«Президент Лай [Циндэ] планирует встретиться с делегацией завтра утром (27 мая), чтобы обменяться взглядами на мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, торговые отношения Тайваня и США и другие вопросы», — отмечается в тексте.