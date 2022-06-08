В соответствии с распоряжением мэра Баку «О переименовании улиц в Хазарском районе Баку» от 20.05.2022 года, на основании схем, представленных Госслужбой по вопросам имущества при Минэкономики, некоторые улицы в Хазарском районе были переименованы.

Так, 20-я Мардакянская улица (поселок Мардакян) переименована в улицу Анвера Мамедханлы, улица Сардара Буниятова (поселок Зиря) – в улицу Абдулаги Джавадова, в поселке Бина – улица Газанфара Мусабекова – в улицу Гасанаги Алиева, улица Серго Орджоникидзе – в улицу Алирзы Байрамзаде, улица Дадаша Буньятзаде – в улицу Шах булагы, в поселке Бузовна – улица Агамалыоглу – в улицу Гюльруха Алибейли, улица Рухуллы Ахундова – в улицу Азиза Мирахмедова, улица Ханлара (поселок Тюркян) – в улицу Агахана Абдуллаева, улица Рухуллы Ахундова (поселок Шувелян) – в улицу Гафура Мамедова, улица Мешеди Азизбекова (поселок Шаган) – в улицу Сафуры Ибрагимовой.