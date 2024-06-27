В Азербайджане переименованы пять избирательных округов.

Как сообщает #, решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

В связи с восстановлением Агдеринского района Тертер-Нафталан-Горанбойский избирательный округ №97 был переименован в Тертер-Агдере-Горанбойский избирательный округ №97.

Кроме того, Горанбойский избирательный округ №96 переименован в Горанбой-Нафталанский избирательный округ №96; избирательный округ города Агдама №118 — в Агдам-Ходжалинский избирательный округ №118; сельский избирательный округ Агдама №119 — в Агдамский избирательный округ №119; Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124 — в Шуша-Агдам-Ходжавендский избирательный округ №124.