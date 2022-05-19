Чай — излюбленный напиток для большинства жителей нашей страны.

Неудивительно, что Азербайджан присоединится к празднованию Всемирного Дня Чая, который пройдет 22 мая в заповеднике Гала — Qala Qorugu при участии посольств и нескольких регионов Азербайджана.

«Наша команда совместно с Министерством сельского хозяйства, Агенством аграрных услуг и при спонсорстве бренда «ШАХ» организовывает кулинарный ивент с большим воодушевлением», — рассказывает # создатель крупнейшего в Азербайджане сообщества кулинаров — любителей Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде.

На мероприятии участников и гостей ждут угощения от посольств и регионов, презентации чайных ресторанов, развлекательная программа, чемпионат по нардам и кулинарный конкурс «Мой чайный стол» с участием лучших кулинаров-любителей страны.

Уже известно, что к фестивалю присоединился дружественный Пакистан во главе с чрезвычайным и полномочным послом этой страны в Азербайджане Билалом Хайе (Bilal Hayee).

Традиционно пакистанский чай готовят с большим разнообразием специй. Можно добавлять молоко, подслащивать напиток. Многие считают пакистанский способ заварки самым лучшим, а готовый напиток – невероятно ароматным.

Еще одна страна участник — Великобритания. Британцы гордятся своим статусом «чайной страны», и это не стереотип: среднестатистический гражданин Соединенного Королевства в год выпивает около 2 кг чая (речь идет о заварке). Интересно, что страна с самым высоким потреблением чая на душу населения сама чай не выращивает.

Посольство Британии в Азербайджане во главе с чрезвычайным и полномочным послом Британии в Азербайджане господином Джеймсом Шарпом (James Sharp) покажет гостям Фестиваля Чая в Баку свою традицию чаепития.