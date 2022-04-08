8 апреля в Министерстве иностранных дел состоялось мероприятие и выставка, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководящий состав МИД Азербайджана, члены Милли Меджлиса, сопредседатель межправительственной комиссии Израиль-Азербайджан, министр туризма Израиля Йоэль Развозов и руководство и сотрудники посольства Израиля в Азербайджане, а также члены еврейской общины Азербайджана.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов двух стран.

Выступая на мероприятии, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отметил, что установление дипломатических отношений между двумя странами 7 апреля 1992 года стало знаменательным событием в нашей истории. Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил плодотворное сотрудничество наших стран в рамках международных организаций.

В конце мероприятия участники ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.