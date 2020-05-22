В Баку открылась Школа Блогеров: все о новом проекте из уст создателей

Известный азербайджанский журналист и специалист по публичным выступлениям Елена Сидоренко – Эйвазлы исполнила мечту многих представителей подрастающего поколения. Впервые в Азербайджане она создала Школу блогеров Baku Bloggers School.

Все подробности – в интервью, которое Сидоренко – Эйвазлы дала корреспонденту #:

— Как пришла идея открыть Школу блогеров?

— Летом прошлого года, будучи в декрете, я много времени проводила со своей 14-ти летней племянницей. При этом обратила внимание, что она постоянно смотрит в YouTube российских блогеров. Через какое-то время она уже начала говорить c акцентом и употреблять выражения этих блогеров. Пообщавшись на эту тему с ней, выяснилось, что не одна она «такая». Все ее подруги, одноклассники и знакомые чуть ли ни наизусть знают все о популярных детях-блогерах России. Вот тут и пришла идея — почему бы нам не обучить наших ребят этому делу и не помочь им быть маленькими звездами. Поначалу идея казалась нереальной, но энтузиазм возрастал с каждым мгновением.

Однажды, будучи в пробке, я снова прокручивала эту идею в мыслях. И, сидя за рулем, написала небольшое объявление о наборе в первую группу Бакинской Школы Блогеров, которая физически тогда еще не существовала и разместила в социальной сети. Я хотела увидеть, востребована ли эта сфера у нас в стране. И, что вы думаете? За первые полчаса у нас набралась первая группа из 30 человек!

— С чем вы связываете столь большую популярность этой профессии в мире?

— Блогерство – современный способ самоутверждения. Если раньше для того, чтобы стать популярным, человеку приходилось проходить многочисленные кастинги, и, если посчастливится, получить публичную работу на телевидении, то сейчас, имея всего лишь один телефон, каждый может создать свой бренд. И раскрутить его не только на местном уровне, а стать популярным во всем мире. В традиционном ТВ пространстве приветствуется сдержанность, есть много редакторов, через которых проходит твой материал прежде, чем попадет в эфир. А блогерство – это возможности без границ. И чем ты неординарнее, тем больше у тебя шансов. Но это вовсе не означает, что блогерство или влогерство – это легкий способ стать популярным и зарабатывать хорошие деньги. Напротив, это долгий и кропотливый труд.

— По какой системе проходит обучение в школе?

— Для нашей школы я подготовила уникальную авторскую программу, в которую входит два направления: блогерство, ораторское искусство и личностный рост. Обучаясь блогерству, человек получает знания и навыки в таких направлениях, как создание своего канала, определение контента, написание сценариев, профессиональная съемка, монтаж, свет, размещение видео, раскрутка канала, а так же его брендирование. Помимо этого мы работаем над дикцией, голосом и дыханием. Одним из ключевых направлений является выявление комплексов и борьба с ними.

Ораторское искусство – это направление, в котором на данный момент очень нуждается наше общество. Начиная с детей малых лет, заканчивая продвинутыми бизнесменами, политиками и государственными чиновниками.

Касательно направления личностного роста: у нас проходят различные семинары, которые помогают нашим студентам познать себя, выявить слабые и сильные стороны, и обрести навыки, которые помогут им стать успешными людьми.

Общий курс я веду сама. Также приобщаем к преподаванию, в зависимости от направления занятий, профессиональных работников телевидения.

— А в чем особенность интенсивного курса, который вы недавно анонсировали?

— В связи с карантином мы создали два специальных интенсивных курса, которые в данный момент пользуются большим спросом: 3 – х дневный курс секретов публичных выступлений для взрослых. И общий курс блогерства, который состоит из 10 уроков для детей и взрослых. Уроки проводятся как индивидуально в реальной обстановке, так и онлайн. Это уникальная возможность для многих. Ведь карантин для многих стал поводом выявления в себе новых талантов и воплощения мечтаний в реальность.

— Не секрет, что в Азербайджане очень многие персоны представляются блогерами. Как вы к этому относитесь?

— В этом направлении я часто слышу негативные отзывы, и, нужно согласиться, что в основном они бывают объективными. Но хотела бы подойти к этому вопросу иначе: как хорошо, что направление, которое уже давно очень популярно заграницей, начало привлекать и нашу молодежь. И пусть не все еще идеально, но главное — это желание этих людей. Если люди, называющие, как вы говорите, себя блогерами счастливы от этого, то это прекрасно. Ведь главная цель каждого человека – быть счастливым. Если им это удается через блогерство, то я только рада.

Но, нельзя ограничиваться одним желанием и счастьем от проделанного. Нужно стремиться к профессионализму. Получать советы и уроки от мастеров своего дела. А их, к счастью, у нас в стране немало. Именно это и есть цель нашей школы – помочь тем, кто жаждет быть не просто мечтателем, а настоящим специалистом. Поверьте, уже сейчас во многих странах блогерство, которое мы принимаем за хобби, считают настоящей профессией. А, что касается детей, то нельзя отрицать, что они фанатично увлечены этим направлением. И я убеждена в том, что на них нужно влиять именно через то, что они любят, а не читая нравоучения.

— Как определить успешного блогера, не считая цифры подписчиков?

— Для меня в любой сфере самый важный фактор – это профессионализм. Он виден даже невооруженным глазом. Будет профессионализм – будет расти число подписчиков. Хотя иногда встречается и иная ситуация – контент «никакой», а публика «ой-ой-ой» какая большая. Тут много факторов, не нужно на этом зацикливаться, нужно идти к своей цели, с правильным подходом, и, главное, терпением.

— Назовите своих любимых блогеров…

— С детства у меня нет кумиров. Как бы плохо это не звучало, но я никогда никем не восхищалась. Однако при этом всегда умела давать объективную оценку. Несмотря на это, мне не хочется называть конкретные имена, дабы не обидеть неназванных. Так как со многими лично знакома, и очень ценю их творчество.

— Какие планы связываете с проектом Baku Bloggers School, и каким видите его дальнейшее развитие?

— Планы у нас большие. Надеемся, пандемия скоро отпустит нашу страну, и мы сможем воплощать их в жизнь. Я очень хотела бы, чтобы Бакинская Школа Блогеров стала брендом, с названием которого связано развитие общества. В наши планы входит создание детского телевидения, где юные таланты смогут применять свои навыки. Также мы планируем учреждение годовых номинаций в сфере блогерства.