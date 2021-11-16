Причина обострения на границе заключается в срыве со стороны Армении договоренностей о начале процесса демаркации и делимитации границы, сообщил «Газете.Ru» дипломатический источник в Баку.

«Как известно, переговоры в данном направлении, при посредничестве соответствующих российских структур, уже давно ведутся за закрытыми дверьми. Практически все вопросы по методологии и технике данного процесса были согласованы. Однако в Армении начали происходить странные события, не укладывающиеся в логику близкого соглашения», — сказал собеседник издания.

В качестве примера таких событий источник назвал как заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так и активность армянских военных у блокпоста в Шуше.

«Все это нельзя расценивать иначе как целенаправленные действия властей Армении, направленные на срыв соглашения по делимитации границы — важного элемента послевоенной стабильности в регионе. Пойдя на явные провокации, Армения пытается спровоцировать Россию на прямое вовлечение в конфликт, что будет означать конец российской роли посредника в установлении мира», — сказал дипломатический источник.

По его словам, Азербайджан отдает предпочтение силовому ответу на провокации, поскольку в Баку сложилось «устойчивое мнение, что Ереван не просто затягивает процесс делимитации границ, а фактически подрывает трехсторонний (Азербайджан – Россия – Армения) формат урегулирования конфликта, оформивший итоги прошлогодней войны».