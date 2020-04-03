В Баку некоторые семьи со страхом ждут завершения карантина

Сегодня весь мир, и в частности население Азербайджана, каждый по-своему борется с распространением коронавируса. Люди помогают, как могут: чиновники указами, водители машиной, медики своей работой, ученые знаниями – одним словом, все стараются для того, чтобы этот разрушивший привычный уклад жизни всего человечества вирус канул в Лету. Но в Баку есть несколько семей, которые на самом деле хотят, чтобы Азербайджан избавился от коронавируса, но ждут этот день со страхом. Ведь финал марафона «долой короновирус!» может стать для них началом очень больших неприятностей. И, поверьте, в этом они не виноваты. Обо всем по порядку.

Прежде всего, хотим отметить, что читателям знакома проблема жильцов домов, расположенных по адресу улица Сарайкина, дом 57 и Парковый поворот дом 6. Об их проблеме мы поведали в статье под названием «Кабмин распорядился — жильцы домов просят защитить их от …Кабмина» .

Все началось с того, что 11 декабря 2019 года решением Кабинета министров дома по улице Сарайкина и Парковый поворот были признаны аварийными и подлежали сносу. 12 декабря 2019 года глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов принял решение о выселении жителей с их домов.

Для организации выселения была создана специальная комиссия во главе с заведующим контрольно – ревизионного отдела ИВ Баку Зульфали Исмаиловым, который всеми способами пытался доказать жильцам, что их дом аварийный. Свои слова он подтверждал различными документами. Ссылался на то, что решение Кабинета министров было принято на основании акта, представленного Министерством по чрезвычайным ситуациям, в котором говорится о том, что дом по улице Парковый поворот 6 был построен в 1930 году и полностью исчерпал срок годности.

Может это будет сюрпризом не только для Зульфали Исмаилова, но и даже для главы ИВ Баку, но напомним, что 21 января 1993 года парламентом страны был принят закон о передаче квартир в личную собственность граждан. В соответствии с этим законом, владельцам квартир выдавались технические паспорта, в которых указывалась дата сдачи дома в эксплуатацию.

Так вот, в технических паспортах, выданных жителям дома Парковый поворот 6, указано, что дом был построен в 1960 году.

Мы попросили заведующего Зулфали Исмаилова внести ясность в этот вопрос. Чиновник, съевший в своем деле собаку, сразу же нашел выход, заявив, что, оказывается, в 1930 году было построено два этажа этого здания. А в 1960 году было добавлено еще два этажа. «Так, что никакого противоречия тут нет», — убедительно утверждал Зульфали Исмаилов.

Но его слова документально опровергают жильцы домов. «Никаких двух этажей построенных ранее не было. Я переехал в это здание в 1962 году, после окончания отделочных работ», — рассказал один из жильцов Эльдар Аливердиев и показал нам документ о том, что дом был сдан в эксплуатацию в 1960 году.

Мы не уверены, что эти документы станут сдерживающим фактором для руководства ИВ, но все-таки, народ должен знать правду.

Теперь, как мы указали в начале статьи, жильцы домов, расположенных по адресу улица Сарайкина, дом 57 и Парковый поворот дом 6, с тревогой ждут окончания пандемии коронавируса в Азербайджане. Ведь несмотря на то, что в стране все силы брошены на борьбу с этой общемировой заразой, представители ИВ Баку не упускают возможности держать в постоянном страхе жильцов этих домов. Люди и без того находятся в стрессовой ситуации, а тут к ним, как утверждают жильцы, является представитель ИВ, со словами «после окончания карантина, мы все равно вас переселим».

Понятно, что, представители ИВ и конкретно Зульфали Исмаилов, в своем деле «собаку съели», но им не помешало бы поинтересоваться значением крылатой фразы «собаку съел, а хвостом подавился»…