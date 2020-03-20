Кабмин распорядился — жильцы домов просят защитить их от …Кабмина

Распространение коронавируса в Азербайджане никак не умерило аппетиты захватчиков, которые продолжают захват домов, расположенных в центре столицы. В этот раз наступила очередь зданий, находящихся около Кабинета министров, по адресу улица Сарайкина, дом 57 и Парковый поворот 6.

Об этом # сообщили жильцы этих домов. Беда пришла в их дом в аккурат с коронавирусом, в феврале 2020 года. Пока граждане мира даже не подозревали, какая их ждет беда, к дверям жильцов вышеназванных домов во главе с «воеводой» — заведующим контрольно- ревизионного отдела ИВ Зулфали Исмаиловым, постучались сотрудники исполнительной власти города Баку.

«Зулфали Исмаилов сказал нам, что наше здание приглянулось Кабинету министров, который еще два месяца назад, 11 декабря 2019 года принял решение о сносе нашего дома. Исмаилов сообщил, что на месте нашего дома планируется построить здание, которое будет находиться на балансе Кабмина. А далее сообщил нам «радостную» новость. На основании решения Кабмина, глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов принял постановление о нашем выселении «с условием выплаты справедливой компенсации на основании существующих рыночных цен». На наше возражение о том, что Кабмин не имеет права распоряжаться нашей частной собственностью, получили ответ-нежданчик. Зулфали Исмаилов заявил, что, оказывается, наше здание является аварийным и поэтому подлежит немедленному сносу. А в качестве компенсации нам будет выплачено 2500 манатов за кв.метр. Дело в том, что и руководство Кабмина, и глава ИВ Баку, и тем более Исмаилов, прекрасно знают, что наши квартиры стоят намного дороже», — поведал свою грустную историю один из жильцов дома 57 по улице Сарайкина Аббас Агаев.

По словам Агаева, в качестве доказательства того, что дом является аварийным, сотрудники ИВ представили ему решение МЧС. Но, не тут-то было. Жильцы потребовали представить им заключение экспертизы.

И это вполне логично. Ведь, прежде чем принимать решение о том, что то или иное здание является аварийным, необходимо провести экспертизу. Но представители ИВ Баку отказались выполнить требование Агаева.

«Я также потребовал объяснить нам, кто и на каком основании определил сумму компенсации в 2500 манатов. Ведь рыночная стоимость наших квартир намного выше. Но Зулфали Исмаилов отказался ответить и на этот вопрос», — сообщил # Аббас Агаев.

Проживающая в доме Парковый поворот 6, Наргиз Аливердиева подтвердила слова Аббаса Агаева. Оказывается, явившись к жильцам дома, Зулфали Исмаилов сказал, что в любом случае они будут выселены. И если, они откажутся съезжать, то их лишат возможности пользоваться коммунальными услугами.

Жители представили нам постановление главы Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова о сносе домов, размещенных по улицам Сарайкина и Парковый поворот. Согласно постановлению главы исполнительной власти, для организации работ по сносу этих домов и определению суммы владельцам квартир была создана комиссия под руководством, кого бы вы думали — заведующего контрольно – ревизионного отдела ИВ города Баку, того же Зулфали Исмаилова.

По мнению жителей, вся история со сносом их домов, является просто большой аферой. «Потому что на сайте Кабинета министров, где размещаются все постановления этой структуры, ничего не говорится о сносе домов, размещенных по улицам Сарайкина и Парковый поворот», — сообщили нам владельцы квартир.

Все вопросы жильцов мы направили к руководителю комиссии по переселению Зулфали Исмаилову.

Зулфали Исмаилов признался, что территория этих домов изымается для государственных нужд и передается Кабинету министров. «На этой территории также будет проложена дорога. Сумма компенсации установлена в 2500 манатов за квадратный метр», — сказал нам представитель ИВ.

Вопросы о том, кто проводил экспертизу этих домов, кем и как определена сумма компенсации, Зулфали Исмаилов, к сожалению, оставил без ответа.

Ситуацию с правовой точки зрения разъяснил нам опытный адвокат Фуад Агаев. По его словам, как только территория того или иного здания понадобится той или иной госструктуре, его сразу же объявляют аварийным и непригодным для проживания. «Чиновников вовсе не смущает то, что эти здания находятся в вполне добротном состоянии. Несмотря на то, что только суд может установить аварийность домов, наши чиновники не утруждают себя обращением в суд. Они просто принуждают жителей, покинуть свои квартиру за плату, которая не соответствуют рыночной стоимости этих жилищ. И это наша реальность и показатель отношения госструктур к частной собственности граждан, которую, кстати, они обязаны охранять», — сказал # адвокат Фуад Агаев.

Мы не будем утверждать правомерность той или иной стороны в этом споре – для этого есть суды и другие соответствующие органы. Но, если все сказанное жильцами, правда, то…

Представляешь, уважаемый читатель? В XXI веке, в центре Баку, в дома горожан является представитель ИВ, и фактически шантажирует их тем, что если не съедут, то отключат воду, газ и пр. Попахивает ли здесь большой аферой, должны выяснить правоохранительные органы. Нас интересует еще один вопрос: если дома сносятся для прокладки дороги государственной важности, то почему Зульфали Исмаилов говорит жильцам о том, что на месте их дома будет построено здание…? Да и с компенсацией нужно разобраться.