30 декабря, 3 и 6 января на сцене Русского драмтеатра будет представлено

новогоднее музыкальное представление под названием «Новый год, круглый год!», сообщает #.

Необычной красоты действие развернётся перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками красочного представления. Это грандиозное новогоднее музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, а также яркие костюмы и декорации, реалистичные персонажи и, конечно же, счастливый финал.

Публика погрузится в незабываемую интерактивно-музыкальную программу при участии сказочных принцесс, Деда Мороза и Снегурочки, Веселого Пикачу и Соника, Барби и Кена, Супергероев Марвела, Эльзы, Анны и Олафа, Жасмин и Аладдина, Золушки и Принца, Малифисенты и Авроры, и многими другими героями любимых сказок и мультфильмов.

В фойе театра всех детей будут встречать и сопровождать различные сказочные персонажи, с которыми они смогут сфотографироваться бесплатно.

Начало показов — в 12.00 и 15.00.

Новогоднее приключение в Nine Senses ждет детей с 3 до 6 лет 6 января с 11:00 до 15:00. Малышей ждет встреча с Санта Клаусом и его неотразимыми помощниками, индивидуальная фотосессия, мастер-класс на фабрике игрушек Санты, где каждый создаст свою новогоднюю игрушку, бал-маскарад для девочек-принцесс и парад супергероев для мальчишек. Также всех детей ждут новогодние подарки, рождественское застолье и прочие сюрпризы.

2 и 3 января во Дворце Гейдара Алиева пройдет интерактивное новогоднее представление для детей. Юным зрителям будет представлен музыкально-развлекательный и интерактивный спектакль с участием сказочных героев.

Также детей поприветствуют и порадуют их песнями, танцами, играми и новогодними шутками главные персонажи Нового года — Дед Мороз и Снегурочка.

Маленьких зрителей ждет увлекательное путешествие в волшебный и удивительный сказочный мир. Во время представления у детей будет возможность сделать бесплатную фотосессию с Дедом Морозом и другими сказочными героями в зрительском фойе.

Билеты на сказочное шоу, которое начнется в 12:00 и 15:00, можно приобрести онлайн в кассах Дворца Гейдара Алиева, городских кассах, центрах обслуживания ASAN, торговых центрах Ganjlik и 28 Mall, а также онлайн на Iticket.az.

Цена билетов от 6 до 25 манатов.

Азербайджанский государственный Театр Кукол порадует юную публику с 29 декабря по 3 января. Детей ждет музыкальный спектакль под названием «Зимняя сказка». Спектакль о Деде Морозе, который неохотно готовится к новому году, и детях, которые большую часть времени посвящают развлечениям в Интернете.