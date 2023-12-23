Американские ученые из Национального института стандартов и технологий (NIST) проанализировали воздействие летучих органических соединений (ЛОС) от живых рождественских и новогодних елок на состав воздуха в доме. Они пришли к выводу, что в некоторых случаях выделяемые растениями вещества могут преобразовывать в токсины. Исследование опубликовано в научном журнале Indoor Environments (IE).

Свежий запах хвойных деревьев связан с группой ЛОС, называемой монотерпенами. Их также можно найти в освежителях воздуха, свечах и некоторых средствах личной гигиены. До недавнего времени было мало известно о том, как монотерпены реагируют с другими летучими веществами в помещении.

Исследователи поместили украшенную игрушками и гирляндами пихту Дугласа в камеру на 17 дней, чтобы измерить количество и тип выброшенных ей ЛОС с помощью масс-спектрометрии. Затем они проанализировали, как соединения реагируют с другими компонентами воздуха в помещении.

Специалисты обнаружили, что монотерпены от дерева вступают в реакцию с озоном, который образуется в воздухе под действием ультрафиолетового излучения. В результате получают различные побочные продукты, включая токсичный формальдегид и другие активные химические вещества. По мере продолжения эксперимента концентрация монотерпенов снижалась, а уровень формальдегида увеличивался.

Ученые отметили, большинству людей не стоит опасаться этих процессов — количество появившегося формальдегида составляло лишь одну часть на миллиард. Это в 20-30 раз ниже среднего содержания формальдегида в жилых домах.

Специалисты также выяснили, что наибольшее количество монотерпенов выделяется в воздух в течение первых трех дней после того, как дерево срубили. Поэтому купленную елку перед установкой в доме можно оставить на трое суток в гараже или на балконе, что даст выветриться большей части ЛОС.