В Баку будет пасмурно

В воскресенье в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидается дождь, умеренный северный ветер днем сменится южным ветром, сообщает пресс-служба Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью 21-24, днем 29-34, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 миллиметров ртутного столба и составит 754 миллиметра, относительная влажность — 60-70 процентов.

На пляжах Апшерона южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 24-25 градусов тепла.