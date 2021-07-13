В этом году в Баку будет доставлено еще 320 автобусов.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве (БТА), из них 170 — 9-метровые и 150 — 12-метровые автобусы производства турецкой компании «BMC Otomativ Sənaye Ticarət».

Для тестового осмотра автобусов делегация БТА посетила город Измир. В рамках визита председатель правления БТА Вюсал Керимли встретился с генеральным директором турецкой компании «BMC Otomativ Sənaye Ticarət» Мурадом Ялчынташем.

На встрече были обсуждены технические параметры автобусов, процесс доставки и другие важные вопросы, также было выражено удовлетворение сотрудничеством.