В Баку больницы заполнены на 80-90%

“57% всех инфицированных приходится на Баку, в Сумгайыте этот показатель составляет 15%, Абшероне – 6%, Гяндже – 3%».

Как сообщает Report, об этом председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы заявил на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

Р.Байрамлы сказал, что в районах больницы заполнены на 25-30%, тогда как в Баку – на 80-90%:

“38% активных больных продолжают лечение в специализированных больницах. В Огузе, Уджаре, Дашкесане, Зардабе и ряде территорий ситуация удовлетворительная, но расслабляться нельзя».