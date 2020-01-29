В бакинском метро проводятся упреждающие меры по борьбе с коронавирусом

В связи с угрозой распространения коронавируса «2019-nCoV» ЗАО «Бакинский метрополитен» дал поручения соответствующим структурным подразделениям по контролю нынешней ситуации и информированию рабочего персонала.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО, в Бакинском метрополитене уделяется особое внимание соблюдению требований санитарно-гигиенических норм.

«Учитывая, что Бакинский метрополитен, является одним из важнейших видов общественного транспорта столицы, и в основном, состоит из сети подземных тоннелей, здесь серьезно контролируется проведение работ по дезинфекции и других соответствующих мер согласно требованиям санитарно-гигиенических норм. В целом, на всех объектах ЗАО «Бакинский метрополитен», в том числе на станциях, в тоннелях, электрических депо и вагонах, в том числе на рабочих местах принимается весь комплекс профилактических санитарных мер. Помимо этого, регулярно ведутся мониторинги, контролируется проделанная работа, и при надобности, принимаются дополнительные профилактические меры.

| 2020-01-29T22:32:41+00:00 29 января 2020, 23:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss