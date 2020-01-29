В бакинском метро проводятся упреждающие меры по борьбе с коронавирусом

В связи с угрозой распространения коронавируса «2019-nCoV» ЗАО «Бакинский метрополитен» дал поручения соответствующим структурным подразделениям по контролю нынешней ситуации и информированию рабочего персонала.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО, в Бакинском метрополитене уделяется особое внимание соблюдению требований санитарно-гигиенических норм.

«Учитывая, что Бакинский метрополитен, является одним из важнейших видов общественного транспорта столицы, и в основном, состоит из сети подземных тоннелей, здесь серьезно контролируется проведение работ по дезинфекции и других соответствующих мер согласно требованиям санитарно-гигиенических норм. В целом, на всех объектах ЗАО «Бакинский метрополитен», в том числе на станциях, в тоннелях, электрических депо и вагонах, в том числе на рабочих местах принимается весь комплекс профилактических санитарных мер. Помимо этого, регулярно ведутся мониторинги, контролируется проделанная работа, и при надобности, принимаются дополнительные профилактические меры.