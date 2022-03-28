В Азербайджане выявлено еще 16 случаев заражения коронавирусом, 47 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

3 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 781 788 человек вылечились, 9 684 скончались, число активных больных – 294.

За прошедшие сутки проведено 2 285 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 687 581 тестов.