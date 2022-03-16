В Азербайджане выявлено еще 115 случаев заражения коронавирусом, 159 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

6 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791 077 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 779 987 человек вылечились, 9 633 скончались, число активных больных – 1 457.

За прошедшие сутки проведено 5 337 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 646 110 тестов.