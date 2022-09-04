В Азербайджане выявлено еще 476 случаев заражения коронавирусом, 549 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 815 523 случая заражения коронавирусной инфекцией, 802 256 человек вылечились, 9 825 человек скончались, число активных больных – 3 442.

За прошедшие сутки проведено 3 503 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 170 036 тестов.