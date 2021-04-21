В Азербайджане за последние сутки выявлены 2 075 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 2 075 новых случаев инфицирования коронавирусом, 2 480 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 21 апреля сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие 24 часа от COVID-19 скончались еще 32 пациента.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 305 933 человека, 4 235 — скончались, 269 965 — вылечились, 31 733 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого типа.

В республике проведены 3 141 335 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа — 12 679).