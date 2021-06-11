В Азербайджанской республике зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 287 человек вылечились.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от COVID-19 не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено в целом 335065 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них вылечились 328194 человека, умерли 4951 человек, число активных больных составляет 1920 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8515 тестов, а всего за прошедший период- 3606364 теста.