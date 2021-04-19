В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 995 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 995 новых случаев инфицирования коронавирусом, 1 136 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 19 апреля сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие 24 часа от COVID-19 скончались еще 29 пациентов.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразился 301 661 человек, 4 169 — скончались, 265 539 — вылечились, 31 953 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого типа.

В республике проведены 3 114 879 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа — 5 955).

| 2021-04-19T16:56:10+04:00 19 апреля 2021, 16:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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