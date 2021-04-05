В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 1 099 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 1 099 новых случаев инфицирования коронавирусом, 647 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 5 апреля сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За истекшие 24 часа от COVID-19 скончались еще 34 пациента.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 271 834 человека, 3 711 — скончались, 242 293 — вылечились, 25 830 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике проведены 2 935 718 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа — 6 763).