С середины июля в Европе выросло число случаев инфицирования COVID-19 и появляются более опасные варианты.

Как сообщает #, об этом передает Euronews.

«Есть признаки широкого распространения инфекции в некоторых частях Европы. К 20 августа 2023 года число случаев инфицирования Covid-19 увеличилось на 11 процентов по сравнению с предыдущими 28 днями», — сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Эксперты не исключают появление новой волны коронавируса этой зимой. Чтобы снизить риски, эксперты выступают за вакцинацию против COVID-19 и гриппа.

«Мы должны быть готовы к возможному росту заболеваемости осенью и зимой, поскольку такие заболевания, как Covid-19, грипп и другие респираторные инфекции, вероятно, будут процветать», — сообщили Euronews во Всемирной организации здравоохранения.