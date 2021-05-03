В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 418 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 418 новых случаев инфицирования коронавирусом, 1 095 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 2 мая сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие 24 часа от COVID-19 скончались еще 19 пациентов.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 321 798 человек, 5 180 — скончались, 294 784 — вылечились, 22 434 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого типа.

В республике проведены 3 267 835 тестов на COVID-19 (за последние 24 часа – 5 180).