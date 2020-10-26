В Азербайджане выявлены 527 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались еще 8 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 527 новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 131 человек вылечился и был выписан домой.

Об этом 26 октября сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще восемь пациентов.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 50 486 человек, 679 из них скончались, 41 410 — излечились, 8 397 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 1 298 348 тестов (за последние 24 часа — 6 814) на COVID-19.