В Азербайджане выявлены 527 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались еще 8 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 527 новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 131 человек вылечился и был выписан домой.
Об этом 26 октября сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.
За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще восемь пациентов.
До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 50 486 человек, 679 из них скончались, 41 410 — излечились, 8 397 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.
В республике на сегодня проведены 1 298 348 тестов (за последние 24 часа — 6 814) на COVID-19.