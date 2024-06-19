Из-за крайне жаркой погоды в Мекке во время хаджа скончались как минимум 550 участников этого паломничества, сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на источники.

Так, собеседник агентства в службах здравоохранения Саудовской Аравии назвал именно эту цифру и не исключил, что она может быть пересмотрена в сторону повышения.

СМИ сообщают, что в некоторые дни температура в тени поднималась до 51,8 градуса по Цельсию. Люди использовали зонтики, чтобы защититься от солнца, а власти Саудовской Аравии призывали жителей и паломников пить побольше воды и по возможности не выходить из помещений с 11:00 до 15:00.

В прошлом году сообщалось, что из-за жары, столпотворений и других факторов в хадж скончались около 240 человек.