В Азербайджане выявлены 39 новых инфицированных коронавирусом

В Азербайджане выявлены 39 новых случаев инфицирования коронавирусов, вылечились 59 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, на сегодняшний день в стране выявлены 1 717 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 221, скончались 22 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 474 лиц, из них состояние 15 оценивается как тяжелое, 22 — средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведены 132 640 тестов.

| 2020-04-28T17:18:06+00:00 28 апреля 2020, 17:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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