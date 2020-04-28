В Азербайджане выявлены 39 новых инфицированных коронавирусом

В Азербайджане выявлены 39 новых случаев инфицирования коронавирусов, вылечились 59 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, на сегодняшний день в стране выявлены 1 717 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 221, скончались 22 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 474 лиц, из них состояние 15 оценивается как тяжелое, 22 — средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведены 132 640 тестов.