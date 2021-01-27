В Азербайджане выявлены 226 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 5 человек

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 226 новых случаев инфицирования коронавирусом, 601 пациент вылечился и был выписан домой, скончались пять человек.

Об этом 27 января сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 229 584 человека, 3 105 — скончались, 221 717 — вылечились, 4 7622 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 2 380 074 теста на COVID-19 (за последние 24 часа — 7 458).