В Азербайджане выявлено еще 53 случая заражения коронавирусом, 22 человека вылечились, скончались два человека.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 802 факта заражения коронавирусной инфекцией. 814 466 человек вылечились, 9 986 скончались, число активных больных — 350.

За прошедшие сутки проведено 1 843 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 393 110 тестов.