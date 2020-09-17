В Азербайджане выявлено еще 119 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 119 случаев заражения коронавирусом, 140 человек вылечились, 2 человека скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 38777 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 36289 человек вылечились, 571 скончался, число активных больных — 1917.За прошедшие сутки в Азербайджане проведен 7601 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 1 035 286 тестов.