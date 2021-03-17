В Азербайджане выявлено 840 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 840 новых случаев заражения коронавирусом, 268 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 9 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлен 242 491 факт заражения коронавирусной инфекцией, 231 638 человек выписаны после выздоровления, 3 307 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 7 546 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 023 теста, всего — 2 736 493 теста.