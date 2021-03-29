В Азербайджане выявлено 1 129 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 1 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 349 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 22 человека с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 257 330 человек, из них выздоровели 236 500 человек, умерли 3 513 человек, число активных больных вирусом составляет 17 317 человек.

За последние сутки было проведено 7 630 тестов, за текущий период — 2 844 674 теста.

| 2021-03-29T18:18:39+04:00 29 марта 2021, 18:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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