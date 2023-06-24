В Азербайджане за загрязнение почвы всеми видами отходов будут налагаться штрафы.

Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

В настоящее время в законодательстве предусмотрены штрафы только за загрязнение земель промышленными и бытовыми отходами. После принятия поправки за загрязнение почвы всеми видами отходов, в том числе химическими, физические лица будут штрафоваться в размере от 500 до 800 манатов, должностные лица — от 2 000 до 2 500 манатов, а юридические лица — от 7 500 до 10 000 манатов.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.