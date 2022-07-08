Мировые страны направили все усилия на борьбу с инфекцией коронавируса (COVID-19) и профилактические меры, однако полностью предотвратить пандемию все еще невозможно.

Как сообщает #, об этом говорится в совместной информации Минздрава, Госагенства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB.

Сообщается, что в статистических показателях последних дней наблюдается рост случаев инфицирования: «Так, по информации ВОЗ, на прошлой неделе в мире случаи инфицирования возросли почти на 20%. За последний месяц эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная, но за последнюю неделю рост числа инфицирований в Азербайджане составил 48%. В случае интенсификации динамики заражаемости может быть рассмотрен вопрос о принятии соответствующих шагов. Структуры здравоохранения призывают вакцинироваться бустерной дозой. Наряду с вакцинацией рекомендуется соблюдать правила карантинного режима».