Обнародована фактическая погода, наблюдаемая в Азербайджане.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в результате внедрения на территорию страны образовавшегося над Черным морем циклона, с вечера 19 мая, начиная с западных районов, погодные условия изменились, наблюдались ветер и дождь.

Отмечается, что интенсивные осадки зарегистрированы в некоторых частях Большого Кавказа – до 15-21 мм: «Северо-западный ветер в некоторых регионах усилился до 25-30 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 25 м/с. В течение дня ожидается сохранение ветра, максимальная скорость составит 15-20 м/с порывами до 25-30 м/с. В отдельных местах ожидаются грозы, переменные дожди. Ветреные и дождливые погодные условия сохранятся до утра 21 мая.

Днем 21 мая, 22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, регионах ожидаются стабильные погодные условия без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха постепенно повысится.