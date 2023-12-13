В Баку и на Абшеронском полуострове до вечера 14 декабря сохранятся неустойчивые погодные условия, пройдут дожди, в некоторых частях полуострова интенсивные.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, северный ветер усилится до 15-18 м/с.

В районах Азербайджана до вечера 14 декабря также сохранятся неустойчивые погодные условия, местами ожидаются кратковременные дожди, в горах — снег. В отдельных местах (Губа-Гусарская, Балакен-Шекинская, Горно-Ширванская, Карабахская, Восточно-Зангезурская, Нахчыванская, Центрально-Аранская, Лянкяран-Астаринская зоны) осадки будут интенсивными.

Порывы восточного ветра временами достигнут 15-20 м/с.