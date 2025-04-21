С 1 мая текущего года больничные листы в Азербайджане будут оформляться в электронном формате и станут основанием для назначения соответствующих пособий работнику.

Как сообщает # со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом говорится в совместной информации министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Соответствующее нововведение реализуется на основании постановления Кабинета министров. Согласно новому порядку, медицинские учреждения, подведомственные министерству здравоохранения и TƏBİB, будут оформлять электронные «Больничные листы нетрудоспособности застрахованных лиц» через Единую информационную систему здравоохранения.

После оформления электронный документ будет заверяться электронной подписью медицинского учреждения и направляться одновременно работодателю и в Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Этот электронный документ будет служить основанием для назначения пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

С этой целью между министерством здравоохранения и министерством труда и социальной защиты населения был создан единый электронный реестр, объединяющий сведения о выданных больничных листах.

Работодатели смогут получать доступ к электронным бюллетеням через информационную систему Министерства труда и социальной защиты населения, а медицинские работники — через портал «Электронное здравоохранение» и мобильное приложение «e-Səhiyyə».

Переход на систему e-bülleten (электронный бюллетень) создаст условия для устранения избыточной нагрузки, связанной с хранением и обработкой бумажных носителей в указанной сфере, минимизации потерь времени, повышения гибкости, качества и прозрачности услуг.