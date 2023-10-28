В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в АПА в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, 28 октября около 22 часов на 33-м километре дороги Ахсу-Кюрдамир-Имишли, у села Атакишили Кюрдамирского района автомобиль марки «Мерседес», управляемый Амраховым Фаризом Валех оглу, столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ-2106», за рулем которого находился Керимов Санан Вугар оглу.

В результате происшествия погибли водитель «Мерседеса» Ф.Амрахов и пассажиры автомобиля марки «ВАЗ-2106» Исмаил Гамлет Габиб оглу и Джабраилов Замиг Вагиф оглу.

Водитель «ВАЗ-2106» С.Керимов, а также пассажир автомобиля марки «Мерседес» Амрахов Ариз Фариз оглу получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.