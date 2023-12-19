По меньшей мере три человека погибли из-за сильной бури на северо-востоке США.

Как передает #, об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, более 600 тыс. человек остались без электричества. В регионе наблюдались сильный ветер, дожди и наводнения. По данным метеорологической службы, в некоторых районах выпало до 15 см осадков.

Предупреждение о наводнении распространили власти Нью-Йорка. Жителям города рекомендовано избегать поездок на личном транспорте и пользоваться общественным.

В аэропортах региона отменены более 500 авиарейсов.