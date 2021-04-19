В Азербайджане улучшены бытовые условия 146 семей шехидов и участников Отечественной войны

В период 12-18 апреля в Азербайджане были улучшены бытовые условия 146 семей шехидов и участников Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Фонд YAŞAT в указанный период оплатил медицинские расходы 102 семей шехидов и участников войны.

Также будут улучшены бытовые условия еще 25 человек из указанной категории населения, оплачены медицинские расходы 76 и погашены задолженности 10 человек.

| 2021-04-19T11:25:16+04:00 19 апреля 2021, 12:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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