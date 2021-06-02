В Азербайджане требование об обязательном использовании медицинских масок не распространяется на личные автомобили, сообщает Кабмин.

Это требование остается в силе применительно к водителям и пассажирам транспортных средств, используемых для междугородных (межрайонных) и внутригородских пассажироперевозок (автобус, такси, метро, электричка).

Индивидуальные средства защиты дыхательных путей необходимо использовать при условии соблюдения социальной дистанции:

— в транспортных средствах, используемых для междугородных (межрайонных) и внутригородских пассажироперевозок (автобус, такси, метро, электричка);

— на крытых рынках, объектах общепита, торговых объектах и объектах обслуживания (за исключением случаев, когда средства индивидуальной защиты препятствуют оказанию некоторых видов услуг, предоставляемых на указанных объектах);

— в помещениях государственных органов, предназначенных для приема и обслуживания граждан;

— в помещениях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов;

— в офисах и производственных помещениях;

— в местах поклонения, научных учреждениях и учреждениях здравоохранения, на социальных, культурных и других закрытых объектах.