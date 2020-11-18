В Азербайджане сумма штрафов за нарушение ПДД превысила 93 млн манатов – ОФИЦИАЛЬНО

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане зафиксировано 2 846 500 административных нарушений правил дорожного движения.

Об этом говорится в сообщении Госкомстата.

«При этом 34,4% зафиксированных нарушений были связаны с превышением лимита скорости; 20,7% — правилами остановки или парковки транспортных средств; 8,7% — несоблюдением требований дорожных знаков или указателей; 8,3% — продолжением движения, несмотря на запрещающий сигнал светофора или регулировщика; 7,3% — неиспользованием ремня безопасности; 4,1% — нарушением противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов; 3,2% — отсутствием договора по обязательному страхованию и др.», — говорится в сообщении.

Общая сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения составила 93,2 миллиона манатов.