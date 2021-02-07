«В Азербайджане сложилось превратное мнение о всесилии армян в России, но это далеко не так»

Роберт Кочарян, как мы писали ранее, получил разрешение для выезда из страны в Москву на 2 дня (с 3-го по 5-е февраля). Сразу же после возвращения на родину он дал интервью «Спутник-Армения», где раскритиковал власть Пашиняна, назвав его популистом, что было ожидаемо, и заявил о том, что возвращается в большую политику.

Предположения о том, что в ходе визита в Россию он попытается заручиться определенной поддержкой Кремля и армянской диаспоры России для того, чтобы вернуться в большую политику и убрать Пашиняна, были изначально. # писало об этом, однако, теперь, после его интервью, тайное стало явью. Какие процессы развиваются в Армении, имеет ли Кочарян шансы на свержение власти Пашиняна, а также в каком направлении будут развиваться политические события в Армении рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Сразу после возвращения в Армению из Москвы Кочарян заявил о том, что возвращается в большую политику. Можно ли сказать, что он получил «добро» некоторых властных кругов России?

— Мне совершенно достоверно известно, что ни с кем из официальных лиц России Роберт Кочарян во время своего вояжа в Москву не встречался. Российских олигархов армянского происхождения у нас в стране много, но это никак не означает того, что они или кто-то из них вот так запросто вхожи в высокие кабинеты.

В общественном мнении Азербайджана сложилось превратное мнение о всесилии армян в России, но это далеко не так. Это в большей степени рудимент той психотравмы, которую перенес азербайджанский народ в начале 1990-х годов после поражения в Первой Карабахской войне. Но уже есть победа в войне осени прошлого года, и пора от этого стереотипа уже отходить. Кочарян — это не очень богатый по российским меркам долларовый миллионер с явно криминальным происхождением его активов, которому вход в высокие кабинеты Кремля уже заказан.

А теперь давайте рассмотрим заявление Роберта Кочаряна о возвращении в большую политику в Армении. Он заявил об этом не на армянском, а на хорошем русском языке, правильно расставив акценты и интонации по ходу речи. И сделал это в российском издании «Спутник-Армения», подчиняющемся Маргарите Симоньян. То есть, по факту, он адресовал эту речь не армянскому обществу или армянскому политическому классу, а именно российскому высшему политическому руководству, которое отказало ему в контактах.

Если бы он хотел заявить о своих намерениях армянскому народу, то сделал бы это на армянском языке и в каком-то популярном армянском издании. Но этого не случилось. Из чего можно сделать только один вывод — медийная Армения его абсолютно не воспринимает, и он прекрасно понимает это и даже чувствует на своей шкуре. Вокруг него создан или произвольно сложился информационный вакуум, который он постарается пробить через средства массовой информации, так или иначе подконтрольные армянской диаспоре в России, других ресурсов воздействия на армянскую аудиторию у него, похоже, нет.

— Каковы у него шансы совершить революцию против власти Пашиняна? Можно ли ожидать там гражданское противостояние?

— Я уже не раз говорил, что не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Кочарян и окружающий его карабахский клан смогли бы реставрировать свою власть в Армении собственными силами. Армянское общество в большинстве своем ненавидит Кочаряна и его окружение за то, что при его власти Армения превратилась в сырьевой придаток режима карабахских сепаратистов, и свое незавидное ныне бытие оно всецело связывает с годами правления в стране именно карабахского клана, что совершенно справедливо.

Я не думаю, что ереванские армяне в основной своей массе хоть что-то потеряли в результате войны с Азербайджаном, тогда как карабахский клан потерял все или почти все, включая все сохранившиеся у него после мая 2018 года инструменты влияния на общественное сознание страны. Поэтому Пашинян так легко соглашается и даже инициирует парламентские выборы, так как совершенно уверен в своей победе, — к слову, оппозиция тоже понимает это. Только небольшая кучка крикунов без бывших карабахцев, потерявших все в результате военного поражения Армении, — тысяч 10-12 на всю страну — выходит на митинги протеста против политического режима Пашиняна в надежде вернуть себе все утраченное.

У Кочаряна нет ничего, чтобы вернуть себе власть, — ни сильной политической организации (Республиканская партия Армении существует только формально, имея не более 2 процентов поддержки в обществе), ни опоры в армии (все те воинские части из Карабаха, которые Саргсян намеревался привлечь к подавлению народного недовольства его политическими махинациями весной 2018 года, физически уничтожены во время последней войны), ни собственного информационного лобби (Кочаряну предоставят трибуну только находящиеся под контролем России масс-медиа, о чем уже было сказано выше). Не думаю, что армянские олигархи поддержат его финансово, особенно те, чей бизнес ориентирован на Запад, поэтому и с финансами у него будут проблемы. Так что я не вижу у него ни одного реального ресурса для эффективной борьбы за власть, кроме силы воли и моральной поддержки армянской диаспоры в России, а этого для свержения Пашиняна явно мало.

Хотя, конечно, напоследок он громко хлопнет дверью — заставит о себе говорить (пусть даже с ненавистью), качнет по примеру Навального внутриполитическую ситуацию в стране, создаст общественное противостояние злобного меньшинства и охранительного большинства, внесет раскол в армянское общество, чем и закончится его попытка камбэка.

— Тут нужно сказать, супруга Пашиняна в эти дни тоже устроила вояж, но в США. Как вы считаете, политический истеблишмент США будет поддерживать власть Пашиняна?

— Безусловно, да. Сейчас сложилась парадоксальная, но очень выгодная для Пашиняна ситуация, когда лично он в одинаковой степени устраивает и Запад, и Россию. С Западом все понятно, — он привел его к власти в Армении, и Россия уже смирилась с этим фактом, как некогда с потерей политического влияния в Грузии. Пашинян — это объект политического инвестирования Запада, с которым тот не собирается расставаться.

России Пашинян выгоден потому, что он сейчас без всяких возражений подписывает и реализует на деле все документы по нагорно-карабахскому урегулированию, открывающие для нее новые торгово-экономические перспективы в регионе Южного Кавказа и всей Передней Азии. Приход Кочаряна к власти свернет данный процесс, поэтому в Кремле уже давно было решено пожертвовать фигурой «друга Роберта», чтобы приобрести наступательную инициативу, — Пашинян не пошел бы на уступки Кремлю в Карабахе, если бы не получил твердых гарантий его отказа от поддержки карабахского клана, в результате чего произошел, говоря шахматным языком, обоюдовыгодный размен фигурами. Поэтому он себя гарантировал политической поддержкой со всех сторон.

Я уже говорил в одном из интервью вашему изданию и повторю сейчас еще раз: единственный способ устранения Пашиняна от власти в Армении в нынешних условиях — это убийство.