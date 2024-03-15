«Они Армению называют Западным Азербайджаном»! Да, очередным предлогом у армян, чтобы очернить Азербайджан и азербайджанцев, теперь является это – якобы Азербайджан не хочет мира и создает «реальные угрозы» для «безопасности» Армении!

С этим «предлогом» -выдумкой они выступили даже на переговорах в рамках последней Мюнхенской Конференции, чтобы в представлении западного мира Азербайджан приобрел самые негативные ассоциации.

Но насколько основательной является очередная армянская ложь? Имеет ли она хоть малейшее основание?

Все дело в том, что как раз никакого основания нет. Да, в Азербайджане разговоры о «Западном Азербайджане» ведутся, но они вовсе не имеют тот подтекст, на котором так неистово настаивают армянские политики, дипломаты и журналисты, т.к. у Азербайджана в отличие от Армении нет никаких территориальных притязаний к своим соседям; в Баку абсолютно никто не думает и не призывает наступать на территорию нынешней Армении, захватить даже малейшую часть ее.

Да, официальные лица Азербайджана, даже простые граждане, когда речь идет об Армении, говорят, что последняя была создана на исторических землях Азербайджана. Но это является общеизвестным историческим фактом. Плюс, каждый раз, после подобных заявлений и разговоров азербайджанские официальные лица добавляют, что у Баку нет каких-либо агрессивных планов в отношении Армении, он требует только возвращения восьми сел, которые являются законными территориями Азербайджана и в недалеком прошлом принадлежали ему.

Тут еще раз заметим, что не только представители азербайджанской интеллигенции, даже официальные лица Азербайджана не раз выступали с необходимыми разъяснениями, убеждая не только Армению и ее горе-союзников, но и все «мировое сообщество» в том, что у Баку нет никаких агрессивных планов не только в отношении Армении, но и других соседей, т.к. в Баку постоянно считалось и теперь считается, что фундаментом развития и прогресса любой страны является в первую очередь, прочный региональный мир и мирное сотрудничество с соседними государствами.

У Азербайджана ни в одном юридическом документе не отражены какие-либо территориальные притязания к своим соседям.

Как известно, у Армении все наоборот: у нее не только в «декларации независимости» и конституции, но и в других юридических документах имеются явные территориальные притязания к Турции и Азербайджану. В свое время «Верховный Совет» Армении, еще при правлении первого президента Левона Тер-Петросяна не раз принимал «юридические акты» о «присоединении» бывшего Нагорного Карабаха к Армении!

Нынешний лидер Армении Никол Пашинян более менее осознает, что ему не удастся решить региональные проблемы своей страны, не удастся установить прочный мир с Турцией и Азербайджаном, даже с соседней Грузией, если не будут изменены соответствующие «юридические акты» — именно поэтому он собирается изменить существующую конституцию страны. Но как относится армянское общество к планам своего премьера?

Пока явных протестных признаков не наблюдаются, хотя не раз поступали сообщения, что якобы оппозиция собирается проводить акции протеста против прозападной политики, особенно, конституционных реформ нынешнего премьер-министра. Но пока ничего подобного не происходит, хотя политический климат в Ереване остается быть напряженным, т.к. даже армянская церковь обвиняет Пашиняна в измене и предательстве «историческим целям армянского народа», называя его чуть ли не «тюркским агентом».

Наверное, именно поэтому Н.Пашиня вновь выступил с заявлениями, которые направлены против мира с Азербайджаном, противоречащим его прежним высказываниям. Да, буквально на днях он заявил, что на территории Армении нет никаких анклавов Азербайджана, и он не намерен возвращать четыре села, об освобождении которых так много говорили в последнее время даже армянские источники.

За этим заявлением армянского премьер-министра поступило следующее: официальный Ереван заявил, что вопрос о возвращении восьми сел может быть рассмотрен только после завершения работ по делимитации и демаркации границ, а это значит, что придется долго ждать, т.к. за последние тридцать лет Армения даже с соседней Грузией согласовал две трети границы!

Поэтому отношения между Азербайджаном и Арменией вновь накалились. Поступают сообщения о вооружении Еревана, якобы последний создает некий геополитический альянс с участием Греции, Франции и Индии. Как видно, тут нет Москвы и Тегерана.

Касательно Москвы надо отметить, что Никол Пашинян продолжает выступать с резкими антироссийскими заявлениями. Он буквально на днях заявил, что, если Москва не примет их требования, они к концу года покинут ряды ОДКБ!

Напомним, что до этого он говорил, что они заморозили свою работу в рамках этой организации, теперь же говорит о выходе. В практике ОДКБ подобное уже имелось, т.к. некоторые центрально-азиатские страны не раз покидали ряды российского НАТО, потом вновь возвращались. Но подавляющее большинство политических наблюдателей сходятся во мнении, что в отличие от центрально-азиатских стран (если не ошибаемся, Узбекистана!) Кремль вовсе не простит подобные геополитические шалости своему бывшему «форпосту», т.е. Армении.

Что же касается Тегерана, он не числится в «геополитических многоугольниках» Еревана, но идут весьма интенсивные процессы в ирано-армянских отношениях. Даже говорится, что якобы Ереван собирается разместить на своей территории иранские войска. Но нам кажется, что тут есть явное преувеличение, т.к. у Тегерана возможности не совпадают с желаниями – в последнее время все мы стали свидетелями того, как Иран «защитил» палестинскую Газу. Наверное, он также «защитит» и Армению…

Возвращаясь к теме Западного Азербайджана, добавим, что в Азербайджане под этим подразумевается только одно: в свое время сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из собственных родных очагов в Армении. Плюс, в отличие от армян, проживающих в Азербайджане, они не совершали никакого преступления против Армении и армян. Теперь союзники Армении говорят о возвращении армянских «беженцев» в Азербайджан. Но при этом они забывают о сотни тысяч азербайджанцах, которые также имеют право вернуться в свои родные земли…