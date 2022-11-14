Разоблачена шпионская сеть, созданная иранскими спецслужбами.

Информацию об этом опубликовал сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Сообщается, что СГБ продолжает комплексные оперативно-следственные мероприятия с целью предотвращения разведывательно-подрывной деятельности, осуществляемой представителями спецслужб Исламской Республики Иран в отношении Азербайджана, и разоблачения созданной шпионской сети.

В результате проведенных мероприятий было установлено, что Аскеров Захир Фахреддин оглу, работавший капитаном судна на Каспийском морском нефтяном флоте, в период своего религиозного образования в г. Кум (Иран) был вовлечен представителями спецслужб страны в тайное сотрудничество в обмен на материальную выгоду. За прошедший период он собрал по их поручению информацию о компаниях и представительствах иностранных государств, действующих в нашей стране, о месте и времени учений Военно-морских сил в Каспийском море, о грузах, перевозимых на нефтяные платформы для использования в ущерб суверенитету и обороноспособности Азербайджанской Республики. Захир Аскеров совершил государственную измену путем шпионажа, передавая собранную информацию посредством мобильного телефона, а также непосредственно во время встреч с представителями спецслужб в Иране.

Другим расследованием установлено, что в 2018 году Расулов Эльнур Акиф оглу, находясь на лечении в Иране, договорился о тайном сотрудничестве с представителями спецслужбы этой страны, представлявшимися под именами «Мейсе» и «Доктор». Эльнур Расулов, сначала напрямую, а затем через своего родственника Расулова Арифа Амрах оглу, которого он привлек к тайному сотрудничеству, за различную оплату выполнял задания иранских спецслужб, в частности переслал в WhatsApp фото и видеокадры территорий прохождения нефте- и газопроводов в Гарадагском районе города Баку, территории, где хранятся беспилотные летательные аппараты, танки и различное военное оборудование, принадлежащие Министерству обороны и Государственной пограничной службе, техники, представленной на фестивале авиации, космоса и технологий Texnofest в Баку, а также зенитно-ракетных комплексов и других радарных и контрольных устройств, расположенных в Сальянском и Физулинском районах.

В ходе другого расследования возникли обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Агазаде Бахтияр Рафик оглу, получавший религиозное образование в Исламской Республике Иран, совершил госизмену, вступив в тайное сотрудничество с представителями спецслужб этой страны, и по их поручению передавал собранную информацию о действующих в Азербайджане представительствах иностранных государств, политических процессах в стране, воинских частях, их расположении и назначениях, а также командном составе.

Также установлено, что Мирхафиз Мирисаг оглу Джафарзаде за преступления, совершенные под контролем спецслужб ИРИ, в 2018 году по решению суда был заочно арестован и объявлен в международный розыск, он передавал через приложение Telegram. скрывающемуся на данный момент в Иране Орхану Кямран оглу Мамедову информацию о местонахождении объектов военного назначения и прочую информацию, способную нанести ущерб государственной безопасности и оборонной мощи Азербайджана.

Граждане Азербайджанской Республики Захир Аскеров, Эльнур Расулов, Ариф Расулов, Мирхафиз Джафарзаде и Бахтияр Агазаде были привлечены к уголовной ответственности и арестованы по статье 274 (Государственная измена) Уголовного кодекса АР.

В ходе расследования в приложении WhatsApp выявлены закрытые группы под названиями “Дискуссии”, “Объявления” и прочие, в которые были привлечены граждане Азербайджана. Группы созданы Тохидом Ибрагимбейли, Орханом Мамедовым, Эльшадом Гаджиевым и другими лицами, которые действовали по поручению иранских спецслужб и в настоящее время скрываются в Иране. Известно, что через эти группы осуществлялось распространение радикальных, религиозно-экстремистских идей, противоречащих современному международному праву, правам человека, Конституции Азербайджанской Республики, рассчитанных на создание в Азербайджане религиозного государства.

В настоящее время в Службе госбезопасности продолжаются комплексные следственно-оперативные мероприятия.