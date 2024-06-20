Разоблачена киберпреступная сеть, готовившая фальшивые обращения от имени государственных и общественных деятелей.

Как сообщает СГБ, по факту изготовления поддельных видеообращений от имени Президента Азербайджанской Республики, других государственных и общественных деятелей с помощью программ искусственного интеллекта — технологий «deepfake», распространения в различных социальных сетях фальшивых объявлений от имени Государственной нефтяной компании (SOCAR), банка «Kapital Bank», «Международного банка Азербайджана» с обещанием крупной суммы прибыли, в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по статьям 272.2.1, 272.2.2 (Неправомерное завладение компьютерной информацией), 273-2 и 178.3.1 (мошенничество группой лиц).

Проведено комплексное расследование по уголовному делу, определены страны, в которых совершены киберпреступления, в рамках оперативно-процессуального сотрудничества с соответствующими органами этих государств раскрыта международная киберпреступная сеть, пресечены указанные преступные деяния.

В настоящее время продолжаются расследования по уголовным делам и уголовно-процессуальные действия.

Киберпреступники, действовавшие на территории Украины, привлечены к уголовной ответственности местными правоохранительными органами. Кроме того, задержаны два гражданина Азербайджана — Зохрабов Рафиг Махир оглы (1998 г.р.) и Нифталиев Сардар Алихан оглы (1979 г.р.) — причастные к данному преступному деянию. Задержанные привлечены к уголовной ответственности и решением суда помещены под стражу», — говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что киберпреступники проворачивали аналогичные махинации не только в Азербайджане, но и других странах.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся уголовно-процессуальные действия в рамках международно-правового сотрудничества, добавили в СГБ.