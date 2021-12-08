В Азербайджане проводится работа по подготовке Бюджетного кодекса.

Oб этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения предлагаемых изменений в законы «О бюджетной системе» и «О государственном долге» на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Шарифов сказал, что Бюджетный кодекс готовится в соответствии с рекомендациями депутатов, и это займет некоторое время.

«В настоящее время в контексте созданных Победой в 44-дневной Отечественной войне реалий и вызовов современности это актуально», — сказал министр.