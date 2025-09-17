В Азербайджане начался процесс разработки Бюджетного кодекса.

Об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на сегодняшнем заседании структуры.

«Бюджетный кодекс уже включен в повестку дня. В Министерстве финансов ведется работа над его подготовкой. Это трудоемкий процесс, который включает согласование документа с соответствующими государственными органами и прохождение всех необходимых процедур в соответствии с конституционным законом. После завершения этих этапов документ будет представлен», — отметил он.